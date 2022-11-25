Суспільство

Синоптики прогнозують на Харківщині вихідними невеликий дощ

25 Листопада 2022 15:42
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Синоптики Харківського гідрометеоцентру дали прогноз погоди на вихідні 26 та 27 листопада.

У Харкові та області очікується невеликий дощ, морозу не буде, сказано у прогнозі.

26 листопада очікується:

  • Хмарна погода.
  • По Харківській області: невеликий дощ, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби 0-5° тепла.
  • По Харкову: невеликий дощ, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби 2-4° тепла.

27 листопада синоптики прогнозують:

  • Хмарну погоду;
  • Невеликі опади, переважно дощ;
  • Вітер східний, 7-12 м/с;
  • Температура повітря протягом доби 0-5° тепла.

У прогнозі погоди на наступний тиждень на Харківщині налипання мокрого снігу, ожеледиця, до 6° морозу вночі.


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