Синоптики прогнозують на Харківщині вихідними невеликий дощ

Синоптики Харківського гідрометеоцентру дали прогноз погоди на вихідні 26 та 27 листопада.
У Харкові та області очікується невеликий дощ, морозу не буде, сказано у прогнозі.
26 листопада очікується:
- Хмарна погода.
- По Харківській області: невеликий дощ, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби 0-5° тепла.
- По Харкову: невеликий дощ, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби 2-4° тепла.
27 листопада синоптики прогнозують:
- Хмарну погоду;
- Невеликі опади, переважно дощ;
- Вітер східний, 7-12 м/с;
- Температура повітря протягом доби 0-5° тепла.
У прогнозі погоди на наступний тиждень на Харківщині налипання мокрого снігу, ожеледиця, до 6° морозу вночі.
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