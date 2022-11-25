Синоптики прогнозують на Харківщині вихідними невеликий дощ

Синоптики Харківського гідрометеоцентру дали прогноз погоди на вихідні 26 та 27 листопада.

У Харкові та області очікується невеликий дощ, морозу не буде, сказано у прогнозі.

26 листопада очікується:

Хмарна погода.

По Харківській області: невеликий дощ, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби 0-5° тепла.

По Харкову: невеликий дощ, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби 2-4° тепла.

27 листопада синоптики прогнозують:

Хмарну погоду;

Невеликі опади, переважно дощ;

Вітер східний, 7-12 м/с;

Температура повітря протягом доби 0-5° тепла.

У прогнозі погоди на наступний тиждень на Харківщині налипання мокрого снігу, ожеледиця, до 6° морозу вночі.