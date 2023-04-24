Сили ППО за день збили 9 дронів окупантів, з них 6 “Шахедів”

За 24 квітня підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили дев’ять безпілотних літальних апаратів російських загарбників.

“24 квітня 2023 року підрозділами Повітряних сил ЗС України знищено дев’ять ворожих безпілотних літальних апаратів”, – йдеться в повідомленні ПС.

Зазначається, що шість ударних “Shahed-136/131” було збито на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування “Схід”. Два ударних “Ланцет” і один БПЛА оперативно-тактичного рівня знищили у зоні відповідальності повітряного командування “Південь”.