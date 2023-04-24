Суспільство

Сили ППО за день збили 9 дронів окупантів, з них 6 “Шахедів”

24 Квітня 2023 20:23
19
читать на русском →
війна, ппо

За 24 квітня підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили дев’ять безпілотних літальних апаратів російських загарбників.

“24 квітня 2023 року підрозділами Повітряних сил ЗС України знищено дев’ять ворожих безпілотних літальних апаратів”, – йдеться в повідомленні ПС.

Зазначається, що шість ударних “Shahed-136/131” було збито на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування “Схід”. Два ударних “Ланцет” і один БПЛА оперативно-тактичного рівня знищили у зоні відповідальності повітряного командування “Південь”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Квітня 2023 20:23
19

Сили ППО за день збили 9 дронів окупантів, з них 6 “Шахедів”
24 Квітня 2023 18:23
22

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, – Генштаб
24 Квітня 2023 16:36
188

У посольстві Китаю відреагували на скандальні слова свого очільника щодо пострадянських країн
24 Квітня 2023 16:02
109

Іран по Каспію передав Росії 300 000 снарядів і мільйон боєприпасів, – WSJ
24 Квітня 2023 14:50
91

Обстріл аеродрому Канатове: СБУ затримала ексрозвідника
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
усі думки