Сили оброни відбили наступи росіян у Харківській області, – Генштаб

Українські бійці просуваються на двох напрямках у Запорізькій області, відбили наступи росіян у Харківській області та знищили ворожий “Сонцепьок”.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Протягом доби ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема, діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районах Степного Сумської області та Удів в Харківській області.
- На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області та біля Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки в Донецькій області.
- На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів північніше Серебрянки та біля Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне в Донецькій області.
- На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Роздолівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське, Предтечине та Біла Гора Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Нью-Йорка та Авдіївки. Продовжує здійснювати обстріли населених пунктів, зокрема, постраждали Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди.
- На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Благодатного та Старомайорського. В районі останнього здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Малинівка і Мала Токмачка Запорізької області.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру на території тимчасово окупованих населених пунктів.
Так, у приміщеннях шахтарського профілакторію у Нижньому Нагольчику Луганської області, противник розмістив близько 100 російських військовослужбовців, а у населеному пункті Семикозівка Луганської області, у будівлях закладу освіти, розміщено понад 100 окупантів.
Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А “Сонцепьок”, артилерійський засіб на вогневій позиції та 4 райони зосередження особового складу ворога.