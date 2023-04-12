Суспільство

Сили оборони зупинили десятки атак окупантів в Донецькій області, – Генштаб

12 Квітня 2023 18:39
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війна

Українські захисники сьогодні, 12 квітня, зупинили десятки атак російських окупантів в Донецькій області. При цьому вони знищили склад боєприпасів противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як зазначає військове командування, росіяни продовжували зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито 34 атаки ворога.

В той же час українські захисники завдали шість авіаударів по районах зосередження ворога, було збито один розвідувальний безпілотник “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по 4 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, знищили склад боєприпасів, а також одну радіолокаційну станцію противника.

  • на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник і надалі утримує підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості. Протягом доби ворог обстріляв 16 населених пунктів Чернігівської, Харківської та Сумської областей;
  • на Куп’янському напрямку під обстрілами ворога перебували Тополі, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.
  • на Лиманському напрямку наступ росіян виявився провальним в районі Білогорівки. Вони обстріляли з артилерії Новоселівське, Невське, Піщане, Кузьмине та Білогорівку Луганської області.
  • на Бахмутському напрямку ворог продовжує спроби взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби українські захисники відбили 18 спроб наступу росіян в районі північніше Хромового та біля Богданівки. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Дружба та Залізне Донецької області.
  • на Авдіївському та Мар’їнському напрямках наступ росіян зафіксували в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, вони не мали успіху. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 14 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка Донецької області.
  • на Шахтарському напрямку ворог не вів наступ. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка Донецької області.
  • на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Вони обстріляли, зокрема, Времівку і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Кам’янське Запорізької області; Качкарівку, Веселе, Антонівку, Інженерне, Зеленівку Херсонської області та місто Херсон.

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