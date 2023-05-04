Суспільство

Сили оборони за добу знищили близько 650 окупантів і 16 артилерійських систем

4 Травня 2023 08:23
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війна

Сили оборони України станом на ранок четверга, 4 травня, ліквідували вже майже 192 600 російських окупантів. Також війська загарбників втратили минулої доби ще 5 танків, 17 ББМ, 16 артилерійських систем, а також 18 безпілотників.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 192 590 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків – 3707 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин – 7216 (+17) од.,
  • артилерійських систем – 2962 (+16) од.,
  • РСЗВ – 547 (+3) од.,
  • засоби ППО – 304 (+4) од.,
  • літаків – 308 (+0) од.,
  • вертольотів – 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2523 (+18) од.,
  • крилаті ракети – 947 (+0) од.,
  • кораблі/катери – 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5886 (+21) од.,
  • спеціальна техніка – 370 (+7) од.

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