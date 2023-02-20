Сили оборони за добу знищили 820 окупантів, ворожий літак і 6 танків

За минулу добу Сили оборони знищили ще 820 окупантів, ворожий літак, 6 танків та іншу техніку окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу 143680 (+820) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3316 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6553 (+8) од,
- артилерійських систем – 2334 (+7) од,
- РСЗВ – 471 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 243 (+0) од,
- літаків – 299 (+1) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 225 (+1).
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