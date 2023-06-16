Сили оборони за добу знищили 24 ворожі БПЛА і 19 артсистем

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 16 червня, склали 590 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 218 500 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків та 19 артсистем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 218500 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3965 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 7683 (+16) од,
- артилерійських систем – 3812 (+19) од,
- РСЗВ – 606 (+2) од,
- засоби ППО – 364 од,
- літаків – 314 од,
- гелікоптерів – 301 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24),
- крилаті ракети – 1199 од,
- кораблі /катери – 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13) од,
- спеціальна техніка – 519