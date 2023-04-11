Сили оборони відбили приблизно 20 атак на Бахмутському напрямку, – Генштаб

Українські військовослужбовці відбили приблизно 20 атак на Бахмутському напрямку у Донецькій області та знищили дві станції радіоелектронної боротьби противника.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.
Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ Збройних сил Російської Федерації продовжують перебувати на території Республіки Білорусь. Також противник і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Блешня, Кам’янська Слобода і Грем’яч Чернігівської області; Волфине і Катеринівка Сумської області, а також Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка в Харківській області.
- На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське в Луганській області.
- На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Білогорівки та Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське і Спірне – Донецької.
- На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак. Разом з тим ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, та Побєда Донецької області.
- На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.
Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Так, будівлю центру первинної медико-санітарної допомоги у Новопскові та фельдшерсько-акушерський пункт Кряківки, що в Луганській області, окупанти використовують, як військовий шпиталь. Водночас у Кряківці, з метою збільшення кількості ліжкомісць, загарбники додатково розгорнули наметове містечко. Отримати медичну допомогу у цих цивільних медичних закладах можуть виключно представники російських окупаційних військ.
Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито 2 ворожих БпЛА типу “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.