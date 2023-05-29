Сили оборони України ліквідували понад 207 тисяч росіян, – Генштаб

Станом на ранок 29 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 207 030 осіб.
Про це повідомляє пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 207030 (+430) осіб ліквідовано,
- танків – 3801 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 7467 (+11) од,
- артилерійських систем – 3435 (+10) од,
- РСЗВ – 575 (+1) од,
- засоби ППО – 331 (+2) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3054 (+61),
- крилаті ракети – 1056 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6207 (+15) од,
- спеціальна техніка – 453 (+2).
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