Суспільство

Сили оборони України ліквідували понад 207 тисяч росіян, – Генштаб Станом на ранок 29 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 207 030 осіб. Про це повідомляє пресцентр Генштабу. Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно становлять: особового складу – близько 207030 (+430) осіб ліквідовано,

танків – 3801 (+4) од,

бойових броньованих машин – 7467 (+11) од,

артилерійських систем – 3435 (+10) од,

РСЗВ – 575 (+1) од,

засоби ППО – 331 (+2) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3054 (+61),

крилаті ракети – 1056 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6207 (+15) од,

спеціальна техніка – 453 (+2). Поділитися:



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