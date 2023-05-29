Суспільство

Сили оборони України ліквідували понад 207 тисяч росіян, – Генштаб

29 Травня 2023 08:25
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війна

Станом на ранок 29 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 207 030 осіб.

Про це повідомляє пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 207030 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків – 3801 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 7467 (+11) од,
  • артилерійських систем – 3435 (+10) од,
  • РСЗВ – 575 (+1) од,
  • засоби ППО – 331 (+2) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3054 (+61),
  • крилаті ракети – 1056 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6207 (+15) од,
  • спеціальна техніка – 453 (+2).

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