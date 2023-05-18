Суспільство

Сили оборони просунулися на флангах Бахмутського напрямку від 150 м до 1,7 км — Череватий

18 Травня 2023 11:03
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війна

Українські військові продовжують просуватися на флангах на Бахмутському напрямку, попри те, що не мають зараз переваги в особовому складі, снарядах та техніці. За добу вдалося пройти на відстань від 150 до 1700 метрів.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері єдиного телемарафону.

Бахмут залишається епіцентром бойових дій на сході України. За добу окупанти 487 разів завдали ударів ствольною та реактивною артилерією по українських позиціях.

Відбулося 25 бойових зіткнень, шість авіанальотів. У боях знищено 130 окупантів, 145 дістали поранень, четверо потрапили в полон, розповів Череватий. Крім того, українські воїни знищили дві самохідні артилерійські установки «Мста», БПЛА «Орлан-10» і 8 польових складів із боєприпасами.

Череватий розповів: попри те, що українські військові поки що не мають чисельної та технічної переваги над ворогом, вони перехопили ініціативу і окупанти змушені реагувати на дії Сил оборони. Зокрема, вони перекидують у Бахмут та довкола нього повітряно-десантні підрозділи, намагаючись зупинити просування там, де в України є успіх.

Череватий зауважив, що триває позиційна війна, рух відбувається щодоби, на жаль, іноді й ворог має певний успіх.


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