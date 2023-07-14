Суспільство

Сили оборони просунулися на 1,7 км у напрямку Мелітополя

14 Липня 2023 12:48
5
читать на русском →
війна

Сили оборони просунулися на 1,7 км під час наступу у напрямку Мелітополя, російські окупанти намагаються контратакувати.

Про це на брифінгу повідомив речник Національної гвардії Микола Уршалович.

За його словами, воїни Нацгвардії продовжують утримувати позиції у напрямку Бердянська під постійними обстрілами росіян.

Він зазначив, що на Мелітопольському напрямку бійці 15 бригади оперативного призначення “Кара-Даг” із підрозділами Збройних Сил України просунулися на 1,7 км на південь та південний схід.

Уршалович заявив, що українські штурмові з’єднання просуваються в умовах щільних мінних полів ворога та постійних обстрілів.

Представник НГУ підкреслив, що окупанти проводили контрнаступальні дії, щоб відбити позиції, але не досягли успіху.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
14 Липня 2023 13:06

Фронт, ОПК і Білорусь: Зеленський провів засідання Ставки

14 Липня 2023 12:55

Президент ПАР заявив, що Путін приїде на саміт БРІКС
14 Липня 2023 12:11

Валерія Маркуса зняли з посади головного сержанта 47 ОМБр “Маґура”
14 Липня 2023 12:01

Різдво 25 грудня: В Україні змінили дати святкування деяких держсвят
14 Липня 2023 10:57

Українська розвідка має джерела в оточенні Путіна, – Буданов

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

усі думки