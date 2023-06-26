Суспільство

Сили оборони продовжують вибивати артилерію ворога: Генштаб оновив втрати росіян

26 Червня 2023 08:01
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війна

Минулої доби, 25 червня, підрозділи Сил оборони знищили 21 артилерійську систему, 10 БПЛА та ліквідували майже тисячу окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4031 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,
  • артилерійських систем – 4055 (+21) од,
  • РСЗВ  – 624 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 385 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 1259 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,
  • спеціальної техніки ‒ 557 (+5).

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