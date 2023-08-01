Суспільство

Сили оборони показали, як з HIMARS ліквідували окупантів на острові Джарилгач

1 Серпня 2023 17:51
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війна

Українські військові завдали прицільних ударів по російських підрозділах на острові Джарилгач на Херсонщині.

Про це повідомили Державна прикордонна служба України та Центр Нацспротиву.

За даними прикордонників, на Джарилгачі було ліквідовано десятки окупантів та ворожу техніку. Центр Нацспротиву опублікував відео, з якого випливає, що на острові було щонайменше 5 російських підрозділів.

У Центрі Нацспротиву зазначили, що Сили оборони України “з філігранною точністю” знищують окупантів, інформацію про яких надають українці.


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