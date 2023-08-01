Сили оборони показали, як з HIMARS ліквідували окупантів на острові Джарилгач

Українські військові завдали прицільних ударів по російських підрозділах на острові Джарилгач на Херсонщині.

Про це повідомили Державна прикордонна служба України та Центр Нацспротиву.

За даними прикордонників, на Джарилгачі було ліквідовано десятки окупантів та ворожу техніку. Центр Нацспротиву опублікував відео, з якого випливає, що на острові було щонайменше 5 російських підрозділів.

У Центрі Нацспротиву зазначили, що Сили оборони України “з філігранною точністю” знищують окупантів, інформацію про яких надають українці.