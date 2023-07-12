Сили оборони мають успіхи на двох напрямках біля Бахмута

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов заявив, що Сили оборони мають успіх у наступі на двох напрямках біля Бахмута. Його слова транслює Military Media Center.
Йдеться про напрямки Біла Гора — Андріївка та Біла Гора — Курдюмівка. Там українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.
Сили оборони завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Окупанти чинять потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.