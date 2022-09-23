Соціологи розповіли, скільки людей на сході та півдні підтримують приєднання до росії

Соціологи зазначають, що за будь-яких прозоро та чесно організованих опитуваннях чи референдумах абсолютна більшість населення усіх областей на півдні та сході підтримувала б незалежність України, а не об’єднання з росією.

Про це свідчить аналіз Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи не можуть зараз провести повноцінне опитування на окупованих територіях, але можуть дослідити, які настрої були у жителів східних та південних регіонів до повномасштабного вторгнення (у 2014-2022 роках).

Так, у 2014 році більшість населення у Луганській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях підтримувала думку, що росія та Україна мають бути окремими й незалежними країнами (80-97%).

Відносно найбільше підтримували об’єднання в одну країну з росією на Луганщині — 16%.

На пряме запитання про бажання від’єднатися та приєднатися до росії настрої були радикальнішими на Донеччині та Луганщині, але більшість все одно була проти приєднання. Так, у Донецькій області 52% були проти приєднання, а за — 28%. На Луганщині проти — 52%, а за — 30%.

«Це досить істотна підтримка, але потрібно розуміти, по-перше, контекст — десятиліття отруйного впливу на ці регіони російської пропаганди. По-друге, це все одно меншість населення. Тобто навіть у таких інформаційно несприятливих умовах та історично складній ситуацій більшість Донбасу не поділяли сепаратистських настроїв», — кажуть соціологи.

В інших регіонах підтримка приєднання до рф була ще нижчою. У Харківщині підтримували приєднання 16%, були проти — 66%. У Херсонській та Запорізькій області приєднатися хотіли лише 4% та 6% відповідно, а проти — 85% і 82% відповідно.