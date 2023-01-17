Шойгу проінспектував штаб російських військ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання в Україні, відвідав командний пункт “Схід”, повідомили у військовому відомстві РФ.

“Міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу проінспектував штаб угруповання військ “Схід” у ході роботи у зоні проведення спеціальної військової операції”, – заявили у Міноборони.

Повідомляється, що Шойгу заслухав доповідь командувача угрупуванням генерал-лейтенанта Рустама Мурадова щодо поточної обстановки та дій угруповання військ, командувачів на інших напрямках.

“Особливу увагу в ході роботи міністр оборони РФ звернув на організацію всебічного забезпечення військ, задіяних у спеціальній військовій операції, організацію фортифікаційних робіт та створення умов для безпечного розміщення особового складу в польових умовах, а також роботу медичних та тилових підрозділів”, – йдеться у повідомленні.

Коли відбувалася інспеція Шойгу, у повідомленні не сказано.