Суспільство

Шойгу проінспектував штаб російських військ

17 Січня 2023 07:37
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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання в Україні, відвідав командний пункт “Схід”, повідомили у військовому відомстві РФ.

“Міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу проінспектував штаб угруповання військ “Схід” у ході роботи у зоні проведення спеціальної військової операції”, – заявили у Міноборони.

Повідомляється, що Шойгу заслухав доповідь командувача угрупуванням генерал-лейтенанта Рустама Мурадова щодо поточної обстановки та дій угруповання військ, командувачів на інших напрямках.

“Особливу увагу в ході роботи міністр оборони РФ звернув на організацію всебічного забезпечення військ, задіяних у спеціальній військовій операції, організацію фортифікаційних робіт та створення умов для безпечного розміщення особового складу в польових умовах, а також роботу медичних та тилових підрозділів”, – йдеться у повідомленні.

Коли відбувалася інспеція Шойгу, у повідомленні не сказано.


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