Ще навесні було зрозуміло, що слабке місце Росії – це Балаклія, – розвідка

Українські розвідники заздалегідь знала про слабке місце у російських окупантів. Вже у червні було очевидним, що наступ на балаклійському напрямку можливий.

Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів під час інтерв’ю виданню “Kyiv Post“.

“Ми розуміли, що рано чи пізно потрібно буде проводити контрнаступальні дії і на Харківському напрямку. Насамперед через загрозу Харкову, яка, до речі, досі зберігається”, – зазначив Вадим Скібіцький.

За словами представника ГУР МО України, необхідно було зупинити наступальні темпи РФ, насамперед на донецькому напрямку. Тому були вжиті всі необхідні заходи для недопущення просування російських військ на Донеччині. За місяць російське командування перекинуло всі війська на південь. Це створило умови для успішних дій української армії на Херсонському та Харківському напрямках і дозволило розвинути цей успіх.

“Ще навесні було зрозуміло, що слабке місце Росії – це Балаклія. У червні стало очевидним, що наступ на балаклійському напрямку можливий. Дії, які ми планували в Херсонській і Запорізькій областях, допомогли розвинути загальні успіхи збройних сил України. Нашою головною метою є деокупація всіх захоплених територій”, – підсумував Вадим Скібіцький.