Суспільство

Сесію Харківської облради 1 грудня скасували через відсутність світла

1 Грудня 2022 11:41
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електроенергія

Сесія Харківської обласної ради 1 грудня скасована: підключитися до відеоконференції змогли менш ніж 50 депутатів.

Про це Суспільне Харків сказала депутатка від Блоку Світличної “Разом” Наталія Плотник.

Сесія мала розпочатися о 10:00.

Скасування сесії підтвердив Суспільне Харків і речник облради Павло Пєшков: “Пленарне засідання сесії обласної ради не почалося через технічні причини — відсутність електричної енергії та стабільного інтернету для відеоконференції”.

Нова дата проведення сесії поки невідома, Пєшков пообіцяв повідомити її додатково.

За словами Плотник, з “Блоку Кернеса” до сесії, яка мала відбутися у режимі онлайн-конференції”, під’єднався лише Віталій Панов.


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