СБУ оголошує відбір у новий штурмовий підрозділ

Стати частиною команди легендарних спецпризначенців закликають в СБУ і наголошують, що це – честь для кожного захисника України.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

«Наші воїни проводять унікальні спецоперації, виконують завдання у найгарячіших точках і разом із Силами оборони звільняють рідну землю. У тебе є можливість захищати Україну пліч-о-пліч з ними, рухаючись до спільної Перемоги!», – йдеться у повідомленні.

Кандидати мають відповідати таким критеріям: вмотивованість, відповідний рівень фізичної та психологічної підготовки, наявність бойового досвіду та високі професійні якості.

Перевага надаватиметься особам, які пройшли службу в спеціальних військових підрозділах: снайпери, інженери, спеціалісти з телекомунікацій, авіанавідники, коригувальники артилерійського вогню, оператори РСЗВ, ПТРК, БпЛА, водії бойових машин та інші.

Щоб дізнатися усі деталі, треба зателефонувати за номером +38 067 650 68 30.