Росіяни склали з Антонівського мосту імпровізовану переправу з барж

За останню добу, 17-18 жовтня, російські окупанти закінчили складання імпровізованого мосту з барж під Антонівським мостом поблизу Херсона, помічені також військові машини, що виїжджають з міста.

Це видно за супутниковими знімками, які у Twitter показав OSINT-ентузіаст Тім Ергарт.

На знімку від 18 жовтня видно, як баржа штовхає останні деталі “мосту” на місце об 11:14.

“Це [баржевий міст] дозволить Росії швидше поповнювати запаси або швидко евакуюватися. Це також легка ціль”, – написав Ергарт, маючи на увазі ракетні удари з M142 HIMARS та аналогічних систем на озброєнні ЗСУ.