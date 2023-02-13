Суспільство

Росіяни в Бахмуті постійно змінюють тактику, – ЗСУ

13 Лютого 2023 17:54
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війна

Війська РФ, які намагаються штурмувати Бахмут Донецької області, постійно змінюють тактику. Однак окупанти мають одну велику слабкість — вони грають на чужому полі.

Про це повідомляє пресслужба 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр.

«Битва за Бахмут продовжується. Противник постійно змінює тактику. То атакує малими штурмовими групами, то залучає для штурму десятки мобілізованих», — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окупанти іноді посилюють обстріли вночі, систематично вражають ракетами міста, тероризують мирне населення, підривають цивільну інфраструктуру.

«Інколи окупант здається сильнішим і численнішим. Втім, він має одну велику слабість — грає на чужому полі, воює за чужу землю. І саме це обіцяє загарбникові великий провал», – додали у пресслужбі.


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