Росіяни масово розселяють військових РФ у школах окупованої Луганщини, – Центр національного спротиву

У тимчасово окупованих районах Луганської області школярів примусово переводять на дистанційне навчання, щоб звільнити місце для військових з РФ.
Про це повідомляє Центру національного спротиву.
“Офіційно школярів переводять аби уникнути поширення ГРЗ. Проте такі превентивні заходи раніше не відбувалось, тим часом окупаційна адміністрація має проблеми з розселенням новоприбулих окупантів, які й заселяють у звільнені школи”, – йдеться в повідомленні.
За даними ЦНС, йдеться не про прифронтові території, де навчального процесу й так немає, а саме про тилові регіони, де бойових дій не відбувається.