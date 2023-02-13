Суспільство

Росіяни масово розселяють військових РФ у школах окупованої Луганщини, – Центр національного спротиву

13 Лютого 2023 15:31
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У тимчасово окупованих районах Луганської області школярів примусово переводять на дистанційне навчання, щоб звільнити місце для військових з РФ.

Про це повідомляє Центру національного спротиву.

“Офіційно школярів переводять аби уникнути поширення ГРЗ. Проте такі превентивні заходи раніше не відбувалось, тим часом окупаційна адміністрація має проблеми з розселенням новоприбулих окупантів, які й заселяють у звільнені школи”, – йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, йдеться не про прифронтові території, де навчального процесу й так немає, а саме про тилові регіони, де бойових дій не відбувається.


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