Росія знову вкидає фейк про “конфлікт” Зеленського, Залужного та Сирського

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія знову вкидає фейк про “конфлікт” президента Володимира Зеленського, головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Про це вона повідомила у ефірі національного телемарафону.

За її словами, росіяни знову запускають історію про “конфлікт” військового та політичного керівництва.

“Є трійка, яку використовують, — президент, головком Залужний і Сирський, хоча президент тут насамперед не політик, а верховний головнокомандувач. Постійно ці три прізвища зтравлюють. Іноді вони настільки переконливі для наших людей, що ЗМІ починають ставити це питання, по суті, працюючи на російську пропаганду”, — сказала Маляр.

Вона зазначила, що ключове завдання Москви під час війни — посварити між собою та послабити воєнно-політичне керівництво.

“Ці люди постійно працюють разом, колегіально ухвалюють рішення. Основне завдання РФ — розбити ключовий управлінський механізм. Ми нескінченно це спростовуємо, але рецепт простий — припиніть обговорювати цю тему”, — резюмувала заступниця міністра.