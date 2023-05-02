Суспільство

Росія втратила за добу три засоби ППО й майже пів тисячі військових – Генштаб

2 Травня 2023 08:38
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війна

Українські військові за минулу добу знищили 460 російських загарбників. Загалом з початку повномасштабної війни армія РФ втратила понад 191 тисячу своїх вояків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 2 травня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 191420 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків – 3701 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 7193 (+1) од,
  • артилерійських систем – 2930 (+9) од,
  • РСЗВ – 544 (+0) од,
  • засоби ППО – 298 (+3) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2477 (+1),
  • крилаті ракети – 947 (+15),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5851 (+6) од,
  • спеціальна техніка – 360 (+1).

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