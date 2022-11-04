Росія відновлює практику загороджувальних загонів, – британська розвідка

Росія, ймовірно, вдається до тактики стрільби по дезертирах, що свідчить про поганий моральний дух та недисциплінованість російських військ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

“В останній час російські генерали, схоже, хотіли, щоб їхні командири використовували зброю проти дезертирів, у тому числі можливо, дозволяли стріляти, щоб убити таких порушників після попередження. Генерали також, ймовірно, хотіли зберегти оборонні позиції до останнього. Тактика стрільби по дезертирах, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух та недисциплінованість російських військ”, – йдеться у короткому щоденному звіті британської розвідки щодо ситуації на фронті в Україні.