Росія у війні з Україною вже втратила 96 тисяч окупантів

За минулу добу українські захисники знищили близько 740 російських окупантів, загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ уже втратила вже близько 96 тисяч військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 96 000 (+740) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 970 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 937 (+7) од,
- артилерійських систем – 1 931 (+0) од,
- РСЗВ – 404 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0) од,
- крилатих ракет ‒ 592 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562 (+13) од,
- спеціальної техніки ‒ 171 (+1) од.
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