Суспільство

Росія у війні з Україною вже втратила 96 тисяч окупантів За минулу добу українські захисники знищили близько 740 російських окупантів, загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ уже втратила вже близько 96 тисяч військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.12 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 96 000 (+740) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 970 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 937 (+7) од,

артилерійських систем – 1 931 (+0) од,

РСЗВ – 404 (+0) од,

засобів ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0) од,

крилатих ракет ‒ 592 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562 (+13) од,

спеціальної техніки ‒ 171 (+1) од. Поділитися:



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