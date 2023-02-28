Росія суттєво збільшила корабельне угруповання у морі. Рівень загрози підвищено — ОК “Південь”

Держава-терорист Росія суттєво збільшила корабельне угруповання в Чорному морі. Сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше. Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Попри помірний шторм, наразі у Чорному морі вже 17 кораблів ворога, серед яких п’ять ракетоносіїв, включаючи два підводних. Загальний залп “Калібрів” може сягати 32 ракет.

Окупанти не припиняють повітряну розвідку, а отже не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові, повідомили у командуванні.

Сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше. Рівень загрози значно підвищено, наголошує ОК “Південь”.