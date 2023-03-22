Суспільство

Росія наростила кількість кораблів у Чорному морі

22 Березня 2023 11:41
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Станом на ранок середи, 22 березня, Росія знову наростила корабельне угруповання. Зараз у Чорному морі країна-агресор утримує 13 бойових кораблів, серед яких два надводні ракетоносії.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

“Наростивши таку присутність вогневого ураження, на цьому поки зупинилися. Щодо надводних ракетоносіїв, то їхнє спорядження може сягати до 16 ракет. Рівень ракетної небезпеки залишається на високому рівні”, – заявила вона.


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