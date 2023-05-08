Росія намагається виснажити потенціал ЗСУ і скувати підготовку до контрнаступу – Сили оборони

Російські окупанти зосередили основні зусилля на підготовці до відбиття майбутнього українського контрнаступу і намагаються “максимально виснажити та скувати оборонний потенціал України”.
Про це повідомили у Military Media Center, медійному майданчику Сил оборони.
Як зазначили військові, для досягнення цієї мети загарбники, зокрема активізували використання баражуючих боєприпасів.
У Силах оборони вказали, що за наявною інформацією росіяни продовжують:
- перекидання з території РФ додаткового озброєння, військової та спеціальної техніки;
- накопичення крилатих, балістичних ракет і ударних безпілотників;
- фортифікаційне обладнання оборонних позицій на тимчасово окупованих територіях України.
“На окремих напрямках ворог проводить наступальні дії з метою захоплення нових територій східних регіонів України”, – додали у Military Media Center.