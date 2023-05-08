Росія намагається виснажити потенціал ЗСУ і скувати підготовку до контрнаступу – Сили оборони

Російські окупанти зосередили основні зусилля на підготовці до відбиття майбутнього українського контрнаступу і намагаються “максимально виснажити та скувати оборонний потенціал України”.

Про це повідомили у Military Media Center, медійному майданчику Сил оборони.

Як зазначили військові, для досягнення цієї мети загарбники, зокрема активізували використання баражуючих боєприпасів.

У Силах оборони вказали, що за наявною інформацією росіяни продовжують:

перекидання з території РФ додаткового озброєння, військової та спеціальної техніки;

накопичення крилатих, балістичних ракет і ударних безпілотників;

фортифікаційне обладнання оборонних позицій на тимчасово окупованих територіях України.

“На окремих напрямках ворог проводить наступальні дії з метою захоплення нових територій східних регіонів України”, – додали у Military Media Center.