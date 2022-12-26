Суспільство

Російська армія перейшла до нової оборонної тактики, – британська розвідка

26 Грудня 2022 10:21
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війна

Російська армія в Україні перейшла до нової оборонної тактики за допомогою мінних полів. Але вони можуть бути ефективними лише, якщо прикриті спостереженням та вогнем.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається у зведенні, з жовтня російські сили здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні.

За даними британської розвідки, це включає встановлення додаткових полів протитанкових та протипіхотних мін, що виходить за межі установок російської військової доктрини.

Мінні поля є ефективним перешкода для навчених військ лише тому випадку, якщо вони прикриті спостереженням і вогнем. “Серйозною проблемою для російських сил, ймовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів”, – йдеться у повідомленні Міноборони Британії.


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