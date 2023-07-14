Суспільство

Різдво 25 грудня: В Україні змінили дати святкування деяких держсвят

14 Липня 2023 12:01
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рада, свято

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 9431, який передбачає перенесення дат святкування трьох державних свят: Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України.

Відтепер Різдво Христове святкуватиметься 25 грудня, натомість 7 січня виключили з переліку святкових і вихідних днів.

Окрім того,

  • 15 липня святкуватимуть День Української Державності (замість 28 липня), коли вшановують пам’ять державотворця Володимира Великого;
  • 1 жовтня відзначатимуть День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня), яке пов’язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Нардеп Ярослав Железняк відзначив, що в цьому році День Української Державності ще буде 28 липня, оскільки закон підпишуть пізніше.

У пояснювальній записці законопроєкту вказувалося, що в умовах повномасштабної війни рф проти України триває потужне відродження української нації. Мовляв, успішна боротьба за ідентичність сприяє внутрішньому усвідомленню та бажанню українців мати власні традиції, свята тощо.

Там також зазначалося, що українському народові тривалий час нав’язували російську ідеологію у майже всіх сферах життя, зокрема й стосовно дотримання юліанського календаря та святкування Різдва Христового 7 січня.


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