Рік у запитах Google: що найчастіше шукали українці в 2022-му

Google підбив традиційні щорічні підсумки року та опублікував рейтинг найпопулярніших пошукових запитів в Україні, який повною мірою показує тенденції пошуку у 2022 році, повідомляє ITC.

Загалом же, це те чим найбільше цікавилися українці цього року. До списку увійшли — «Карта повітряних тривог», «Арестович», «Жириновський», «Гостомель», «Swift», «Ленд ліз», «Блекаут» та інші.

Насправді в Google склали кілька локальних рейтингів для України — окрім загального топу «Найпопулярніші запити» є ще сім додаткових чартів за окремими рубриками: «Персона», «Пішли назавжди», «Українська географія в Пошуку», «Покупка», «Питання: “Що таке?”», «Фільм» та «Серіал».

Тренди пошуку в Google Україна

Отож, найпопулярніший запит 2022 року — «Карта повітряних тривог». Це цілком очікувано, враховуючи що така країна-терорист як росія досі існує. Другий найпопулярніший запит також ніскільки не дивує — «Новини України». На третьому місці — «єДопомога». Також до першої десятки увійшли такі запити, як “Карта Украины” (ні, це не помилка, саме так більшість українців “гуглили” карту України), “Байрактар” та новий сезон ТВ-шоу “Холостяк”.

Значна частина найпопулярніших запитів року пов’язана з відомими особистостями. Найбільший приріст інтересу українців серед пошукових запитів в категорії “Персона” за рік отримав колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, який відзначився кількома гучними скандалами та “експертними” оцінками, завдяки яким виникла велика кількість мемів. Також українці цікавилися міською легендою Привидом Києва, Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.

Щодо людей, які пішли назавжди у 2022 році, найбільше запитів було про Володимира Жириновського, Руслану Писанку, Юрія Шатунова та Королеву Єлизавету ІІ.

У категорії “Фільми” у 2022 році українців найбільше зацікавив блокбастер Marvel «Людина-павук: Додому шляху нема», а серед телевізійних серіалів лідером став “Дім Дракона” — нашумілий приквел до серіалу “Гра престолів”. Також до топу потрапила підліткова драма “Ейфорія”, турецький серіал “Почуй мене”, новий сезон російського серіалу “Мажор”, продовження серіалів “Гострі картузи” та “Дивні дива”, та лідер минулого року — південнокорейська дорама у жанрі виживання “Гра в кальмара”. Що цікаво, у топі немає серіалу Amazon «Володар перснів: Персні влади».

У категорії “Українська географія в Пошуку” цього року найбільше зростання показали Гостомель, Буча та Маріуполь; також українці шукали Чорнобаївку, Херсон та острів Зміїний.

“Покупкою року” в Україні став генератор; крім того, українці цікавилися, де купити сіль, бронежилет, марку “русский корабль”, а також свічки, повербанк і Starlink.

У 2022 році українські користувачі шукали відповідь на питання, що таке swift, ленд ліз і надзвичайний стан. А ще — намагалися з’ясувати, що таке паляниця, байрактар та блекаут.

2022 рік очима українських користувачів Google

Повністю список запитів 2022 року, популярність яких найбільше зросла в Україні за рік, має такий вигляд (в категорії “Найпопулярніші запити” запити наведені мовою оригіналу):