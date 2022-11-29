РФ відмовилася від однієї зі складових своєї військової доктрини, – британська розвідка

Російська армія восени практично відмовилася від розгортання в Україні батальйонних тактичних груп, які були складовою військової доктрини РФ.

Про це повідомляє міноборони Британії.

Концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років і передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, включаючи бронетехніку, розвідку та артилерію.

Кілька внутрішніх недоліків концепції БТГ були виявлені під час високої інтенсивності широкомасштабних бойових дій війни в Україні.

“Відносно невеликий розподіл бойової піхоти в БТГ часто виявлявся недостатнім. А децентралізований розподіл артилерії не дозволив Росії повністю використати свою перевагу в кількості гармат”, – підсумували у британській розвідці.