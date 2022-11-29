Суспільство

РФ відмовилася від однієї зі складових своєї військової доктрини, – британська розвідка

29 Листопада 2022 09:30
129
росія, війна

Російська армія восени практично відмовилася від розгортання в Україні батальйонних тактичних груп, які були складовою військової доктрини РФ.

Про це повідомляє міноборони Британії.

Концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років і передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, включаючи бронетехніку, розвідку та артилерію.

Кілька внутрішніх недоліків концепції БТГ були виявлені під час високої інтенсивності широкомасштабних бойових дій війни в Україні.

“Відносно невеликий розподіл бойової піхоти в БТГ часто виявлявся недостатнім. А децентралізований розподіл артилерії не дозволив Росії повністю використати свою перевагу в кількості гармат”, – підсумували у британській розвідці.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Листопада 2022 11:22
31

Словаччина передала Україні 30 БМП-1
29 Листопада 2022 12:48
15

Країни НАТО обмірковують передачу Україні МіГ-29 чи навіть F-16, – Bloomberg
29 Листопада 2022 11:30
30

Повітряні Сили готові до відбиття атаки, ракети заряджені, — Ігнат
29 Листопада 2022 09:30
129

РФ відмовилася від однієї зі складових своєї військової доктрини, – британська розвідка
29 Листопада 2022 09:16
15

Рашисти продовжують бити по Куп’янщині, є влучання у приватні домоволодіння, – ОВА
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
усі думки