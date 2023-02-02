РФ відкрила нову главу у світовій історії концтаборів – правозахисники

Масштабне вторгнення російських військ в Україну в лютому 2022 року змусило світову громадськість звернути увагу на так звані фільтраційні табори, пише Riddle.

У серпні 2022 року Єльська лабораторія гуманітарних досліджень опублікувала звіт, у якому «з високим ступенем достовірності» стверджується, що на Донеччині діє 21 фільтраційний табір. Далі автори доповіді виділяють чотири різні, хоч і пов’язані між собою функції цих таборів: реєстрація, утримання, вторинний допит та затримання.

Російська сторона бачить мету процесу фільтрації у тому, щоб знайти та «затримати всіх бандитів та фашистів». На практиці це означає довільний арешт та затримання величезної кількості українських цивільних осіб.

На думку правозахисника Павла Лисянського, ці табори загрозливо схожі на табори, створені китайським урядом для перевиховання уйгурського населення. Російська програма перевиховання називається – з усією серйозністю – «денацифікація».

Дослідження Харківської групи захисту прав людини показало, що російські місця фільтрації можна поділити на офіційні та неофіційні. До офіційних об’єктів належать в’язниці, школи та адміністративні будівлі — тобто місця, які певною мірою придатні для утримання людей. При цьому варто пам’ятати, що одним із таких офіційних об’єктів була в’язниця в Оленівці, яка була підірвана у липні минулого року, внаслідок чого загинуло понад 50 українських військовослужбовців.

Щодо неофіційних об’єктів, то серед них є підвали, гаражі, сараї, тобто місця, зовсім непристосовані для проживання людей, тим більше протягом тривалого часу. У них немає навіть елементарних умов та зручностей – світла, води, опалення та туалету.

Процес фільтрації має не один, а два жахливі варіанти розвитку подій. Не пройти фільтрацію означає ув’язнення, тортури, навіть страту. Однак проходження фільтрації не є приводом для полегшення. Людям видається «квитанція про проходження фільтрації», що засвідчує успішне проходження процесу. Однак після цього їм одразу ж загрожує депортація до інших контрольованих Росією регіонів України або навіть углиб російської території.

“Фільтрація – це унікальна жахлива практика, форма гібридного геноциду. Не пройти процес фільтрації означає зазнати можливих тортур, навіть «зникнути». Пройти її означає стати жертвою величезного, мерзенного проекту етнічної чистки”, – підсумовується у статті.