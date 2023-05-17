Суспільство

РФ намагається посилити наступальні дії у районі Бахмута, – ISW

17 Травня 2023 08:45
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війна, бахмут

Росія вирішила посилити свої тактичні наступальні дії в районі Бахмута, незважаючи на те, що Україна, вочевидь, зосередилася там на локальних контратаках.

Про це повідомляє ISW.

У звіті інституту повідомляється, що так званий голова “ДНР” Денис Пушилін заявив 16 травня, що війська РФ посилили свої сили в районі Бахмута для стабілізації ситуації. Крім того один відомий російський воєнкор повідомив, що чотири невстановлені російські батальйони були розгорнуті на флангах навколо Бахмута, щоб запобігти українським проривам.

В ISW відзначили, що відповідні повідомлення про підкріплення узгоджуються із заявою заступника міністра оборони України Ганни Маляр від 15 травня про те, що російські війська розгортають додаткові сили повітряно-десантних військ для захисту флангів Бахмута, які, ймовірно, перекидаються з інших ділянок фронту.


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