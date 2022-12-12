Суспільство

Резніков розповів, коли українські війська зможуть продовжити активний контрнаступ

12 Грудня 2022 09:35
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війна

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що українські війська продовжать активний контрнаступ, коли настануть морози та затвердіє ґрунт.

Про це він заявив під час пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном в Одесі 11 грудня.

За словами Резнікова, в останній період через погоду були дуже важкі умови для атак з будь-якого боку, бо через вогкий ґрунт колісна техніка не може проходити. 

«Я думаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не планують зупинятися. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане твердішим, я переконаний, що ми продовжуватимемо наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій», — зазначив міністр.


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