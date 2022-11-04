Суспільство

Рада ухвалила закон щодо порядку бронювання військовозобов’язаних

4 Листопада 2022 13:18
28
армія, закон

Верховна рада 4 листопада ухвалила закон щодо бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

“Нарешті прийнято в цілому довгоочікуваний закон №7687 щодо порядку бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації”, – повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Повідомляється, що “ЗА” проголосували 290 депупатів.

Железняк розповів про дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання. Зокрема, йдеться про надання повноважень уряду на розробку нового порядку бронювання.

Друга новація передбачає дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
4 Листопада 2022 11:58
117

У “Харківобленерго” оприлюднили графік погодинних відключень на 7-13 листопада

4 Листопада 2022 15:11
3

Рада ухвалила зміни до закону про мобілізацію щодо “другого фронту”
4 Листопада 2022 13:02
14

У Харківській області зібрали майже 1,5 млн тонн врожаю
4 Листопада 2022 10:30
59

Ворог атакував Миколаїв: зруйновані склади, згоріли 10 автівок
4 Листопада 2022 09:26
89

Росія відновлює практику загороджувальних загонів, – британська розвідка

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

усі думки