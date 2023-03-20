Суспільство

Рада достроково припинила повноваження генерал-лейтенанта Забродського

20 Березня 2023 16:40
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вру

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата з фракції «Європейська солідарність» Михайла Забродського у зв’язку з його особистою заявою, повідомили народні депутати Олексій Гончаренко і Ярослав Железняк.

Про це пише Радіо Свобода.

Відповідний проєкт постанови на засіданні 20 березня підтримали 307 народних депутатів.

«Генерал-лейтенант повертається на військову службу – його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного», – написав у своєму телеграм-каналі Олексій Гончаренко.

«Знову парламент оновив рекорд, і зараз залишилося 404 нардепів», – додав Ярослав Железняк.

17 березня у Верховній Раді України був зареєстрований проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата, генерал-лейтенанта ЗСУ Михайла Забродського.

Член фракції «Голос» Ярослав Юрчишин у Telegram повідомив, що це рішення Забродського пов’язане з його наміром сконцентруватися на допомозі Генштабу ЗСУ.

Михайло Забродський – український військовий, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат України, перший заступник голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, екскомандувач Високомобільних десантних військ (2015–2019 роки). У 2019 році був обраний народним депутатом до ВР від партії «Європейська солідарність».


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