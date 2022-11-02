Суспільство

Пункти обігріву у Харкові облаштують у школах та метро

2 Листопада 2022 11:44
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зима

Пункти обігріву у Харкові облаштовуватимуть у тому числі у школах та метро.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Ми готуємо пункти обігріву в школах, які будуть оснащені генераторами, можна буде зарядити телефони, буде гаряча їжа. Другий пункт обігріву — станції метрополітену. Ще один пункт обігріву — наші безпечні зупинки. Вони так влаштовані, що там буде безпечно людям. Ми тоді поставимо генератори, теплові пушки, завіси, джерела живлення, щоб можна було зарядитися. Там будемо забезпечувати людей гарячим харчуванням”, — сказав Терехов.

За його словами, також у місті поставлять спеціальні намети та будиночки, в яких також можна буде зігрітися, зарядити гаджети та отримати гарячу їжу.

“Відпрацьовуємо логістику транспорту на випадок глобальних вимкнень. Створюємо запаси палива”, — сказав Ігор Терехов.


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