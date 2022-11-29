Повітряні Сили готові до відбиття атаки, ракети заряджені, — Ігнат

Відбувається тероризм, очевидно, що рашисти готують новий ракетний удар. Та українці готові до відбиття чергового повітряного нападу.

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Найстрашніше українці пережили в лютому-березні, коли сотні ракет летіли нам на голови щодня, російська авіація літала в багатьох регіонах, велись активні повітряні бої, — зауважив Юрій Ігнат. — Хіба можна нас злякати ще чимось? До того ж не так багато високоточних далекобійних ракет у рашистів залишилось, якими вони можуть завдавати ударів по наших тилах. Командувач Повітряних Сил під час нашої крайньої розмови запевнив, що ми готові, ракети заряджені, будемо відбивати, скільки б ракет вони не запустили”.