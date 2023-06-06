Суспільство

Попів УПЦ МП зобовʼязали за три дні залишити 79 об’єктів Києво-Печерської лаври

6 Червня 2023 13:06
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церква

Вчора, 5 червня, завершила свою роботу Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» — відомство підписало з заповідником необхідні документи.

Про це повідомили на сайті відомства та у заповіднику.

Комісія у своєму звіті виявила порушення вимог законодавства з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічого монастиря) Української православної церкви.

Там вказують, що, відповідно до рекомендацій комісії та на підставі розпорядження Кабінету міністрів, заповідник вислав вимогу про невідкладне звільнення та повернення всіх культових будівель й іншого майна, що є державною власністю (загалом 79 об’єктів).

Відомо, що заповідник направив ченцям УПЦ (МП) акт приймання-передачі держмайна у трьох примірниках — очікують підписання протягом трьох робочих днів з дня отримання. Також користувачу майна надіслали вимогу передати у розпорядження заповідника ключі від замків і дверей до всіх об’єктів.

У Мінкультури наголосили, що сподіваються на негайне виконання вимог з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У разі відмови обіцяють звернутися до суду.


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