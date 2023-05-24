Суспільство

Померла “Королева рок-н-ролу” Тіна Тернер

24 Травня 2023 21:50
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музика

Легендарна співачка Тіна Тернер померла у віці 83 років.

Про це повідомляє Ske News із посиланням на її представника.

«Тіна Тернер, «Королева рок-н-ролу», померла сьогодні у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті під Цюріхом, Швейцарія. Разом із нею світ втрачає легенду музики та зразок для наслідування» — йдеться у заяві.

Тіна Тернер народилась у США, але змінила громадянство на швейцарське. Співачка – володарка восьми премій “Греммі”.

Виконавиця  таких хітів, як The Best, Proud Mary, Private Dancer і What’s Love Got to Do With It.


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