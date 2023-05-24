Померла “Королева рок-н-ролу” Тіна Тернер

Легендарна співачка Тіна Тернер померла у віці 83 років.

Про це повідомляє Ske News із посиланням на її представника.

«Тіна Тернер, «Королева рок-н-ролу», померла сьогодні у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті під Цюріхом, Швейцарія. Разом із нею світ втрачає легенду музики та зразок для наслідування» — йдеться у заяві.

Тіна Тернер народилась у США, але змінила громадянство на швейцарське. Співачка – володарка восьми премій “Греммі”.

Виконавиця таких хітів, як The Best, Proud Mary, Private Dancer і What’s Love Got to Do With It.