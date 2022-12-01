Суспільство

Планові відключення електроенергії на Харківщині можна дізнатися, заповнивши форму на сайті

1 Грудня 2022 14:24
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електроенергія

1 грудня на сайті “Харківобленерго” дізнатися чергу планового відключення електроенергії можна не за графіком, а заповнивши форму з уточненням точної адреси.

Щоб дізнатися, коли буде відсутня електроенергія, потрібно:

  1. Відкрити форму на сайті “Харківобленерго”.
  2. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку.
  3. Натиснути “Перевірити”.

Результат перевірки буде знизу, прописаний синім кольором.

На підприємстві підкреслюють, що ця форма дійсна лише для планових відключень. Аварійні відключення дізнатися заздалегідь неможливо.


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