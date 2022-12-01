Планові відключення електроенергії на Харківщині можна дізнатися, заповнивши форму на сайті

1 грудня на сайті “Харківобленерго” дізнатися чергу планового відключення електроенергії можна не за графіком, а заповнивши форму з уточненням точної адреси.
Щоб дізнатися, коли буде відсутня електроенергія, потрібно:
- Відкрити форму на сайті “Харківобленерго”.
- Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку.
- Натиснути “Перевірити”.
Результат перевірки буде знизу, прописаний синім кольором.
На підприємстві підкреслюють, що ця форма дійсна лише для планових відключень. Аварійні відключення дізнатися заздалегідь неможливо.
Поділитися: