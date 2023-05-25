Під Мелітополем нацгвардійці поцілили два Су-25, один штурмовик знищено

Нацгвардія повідомляє про знищення одного й ураження ще одного російського штурмовика Су-25 на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба НГУ.

“На Запорізькому напрямку противник активно використовує бойову авіацію. 25 травня окупаційні війська РФ намагалися нанести ураження по позиціям сил оборони України з застосуванням пари Су-25 із повітря.

В цей час на бойовому чергуванні знаходилися нацгвардійці – “Запорізький месник” і його бойовий побратим. Бійці чітко ідентифікували ворожу авіацію і влучно відпрацювали по повітряним цілям із ПЗРК.

В результаті бойової роботи перший літак Су-25 повністю знищений, його пілоту вдалося катапультуватися над тимчасово-окупованою територією, другий літак збив відомий усім “Запорізький месник”. Після його пострілу ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і вимушений зайти на аварійну посадку.

Тоді у кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму. Перед цим пролунали глухі вибухи”, – повідомили в НГУ.