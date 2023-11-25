Під Авдіївкою близько десятка росіян здалися в полон

Під Авдіївкою вороги починають здаватися в полон – за ніч “обрали життя” близько десятка загарбників.

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Російські окупанти почали здаватися в полон. Вчора на Донеччині три особи “вибрали життя”, і сьогодні вночі, є інформація, ще до десятка окупантів здалися в полон”, – зазначив Штупун.

За його словами, противник зменшив кількість авіаударів вчетверо у порівнянні з позаминулою добою, але активність піхоти лишається високою. Біля Авдіївки українські захисники і захисниці відбили 30 атак. Броньовану техніку загарбники задіюють рідко, бо дуже багато її втратили під час “третьої хвилі”, яка почалася кілька днів тому.