Суспільство

Під Авдіївкою близько десятка росіян здалися в полон

25 Листопада 2023 12:33
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полонені

Під Авдіївкою вороги починають здаватися в полон – за ніч “обрали життя” близько десятка загарбників.

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Російські окупанти почали здаватися в полон. Вчора на Донеччині три особи “вибрали життя”, і сьогодні вночі, є інформація, ще до десятка окупантів здалися в полон”, – зазначив Штупун.

За його словами, противник зменшив кількість авіаударів вчетверо у порівнянні з позаминулою добою, але активність піхоти лишається високою. Біля Авдіївки українські захисники і захисниці відбили 30 атак. Броньовану техніку загарбники задіюють рідко, бо дуже багато її втратили під час “третьої хвилі”, яка почалася кілька днів тому.


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