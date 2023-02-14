Петиція про перейменування Росії на Московію набрала 25 тис. голосів

Петиція про перейменування назви “Росія” на “Московія” та заміну терміна “російський” на “московський”, “Російська Федерація” на “Московська Федерація” набрала 25 тис. голосів.

Про це йдеться у розділі Електронні петиції на сайт Офісу президента.

Це прохання опублікувала 23 листопада українка Шахворостова Валерія. Станом на 14 лютого петиція набрала 25031 голоси, чого достатньо для розгляду президента.

“Історичною назвою Росії є Московія. Те саме стосується державних утворень Московського князівства, Московського царства, імперії. Ця назва вживалася в європейських і в деяких азійських мовах. На багатьох історичних мапах XVI—XIX ст., які виготовлялися в Європі до і після перейменування Московського царства на Всеросійську імперію, також фігурує ця назва. 22 жовтня 1721 року, – тобто 301 рік тому, – московський цар Петро І проголосив Московське царство “Российской империей”, – зазначено у тексті петиції.

Зокрема авторка петиції наголошує, що “бездіяльність України у питанні історичної назви Росії – це мовчазне визнання ворожого небезпечного твердження, що Російська Федерація є прямим нащадком нашої Київської Русі”.