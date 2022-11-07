Суспільство

Перші багатоповерхівки під’єднали до теплопостачання в деокупованому Ізюмі

7 Листопада 2022 17:51
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У визволеному Ізюмі, який пів року був окупований російськими військами, під’єднали до централізованого опалення перші багатоквартирні будинки. Однак у більшості будівель відновити його цьогоріч не вдасться.

Про це повідомив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

До війни в Ізюмі майже 200 багатоповерхівок мали централізоване теплопостачання.  Без опалення залишилася саме центральна частина міста, де розташовувалась найбільша агломерація населення та зосереджені багатоповерхівки. Зараз опалення можна під’єднати лише в 70 будинків, які розташовані у різних районах міста.

“У решті неможливо відновити централізоване опалення цього року. Серед них є щонайменше два будинки, які підлягають демонтажу. Однак ця цифра може збільшитися. Наразі експерти проводять обстеження та дають оцінки”, – повідомив депутат міської ради.

Поки в місті під’єднали до опалення 17 будинків. Цього тижня мають також під’єднати будинки в районі Ізюмського приладобудівного заводу.

Стрельник розповів, що до активної війни 60% населення в Ізюмі проживало у приватному секторі, а 40% – у багатоповерхових будинках.

“Більшість населення, яка проживає у приватному секторі, забезпечена газопостачанням, а відповідно – теплом. Є мешканці, у яких твердопаливні котли, тож ми спільно з керівництвом Харківської ОВА, нашим підприємством лісгоспу готуємося надавати їм дрова для опалення у цей зимовий період”, – сказав депутат.

Загалом, за даними міськради Ізюма, до міста повернулося близько 3 тисяч людей. Зараз там живуть понад 20 тисяч людей. Місцевим мешканцям зі зруйнованим житлом, оселі яких розташовані в центральній частині міста, рекомендують скористатися тимчасовою евакуацією в інші міста України на зиму.


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