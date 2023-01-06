Основні зусилля окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області, – Генштаб

Основні зусилля окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Вони ведуть наступальні дії на Бахмутському та безрезультатно намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших напрямках росіяни обороняються.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив з боку окупантів потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них — Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку російського вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Времівку, Велику Новосілку, Вугледар і Парасковіївку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від російського вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Серед них — Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів з боку росіян зокрема постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка та Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині.

На Волинському і Поліському напрямках без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат росіяни продовжують заходи з мобілізації.

Збройні сили України уразили 5 січня пункт дислокації окупантів у Гаврилівці Другій, що на Херсонщині. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців рф. Інформація щодо знищених росіян ще уточнюється.

Протягом доби 6 січня українська авіація завдала удар по району зосередження російських окупантів. Результати ураження уточнюються.

А українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки росіян.