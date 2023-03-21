Суспільство

Окупанти ввели в Джанкої режим надзвичайної ситуації

21 Березня 2023 09:16
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війна, крим

Окупаційна влада Джанкоя заявила, що ввела в місті режим надзвичайної ситуації муніципального рівня після нічної атаки “українських дронів”.

Окупанти також заявляють, що нібито всі безпілотники над Джанкоєм збили і що нібито всі вони “цілили в цивільні об’єкти і були начинені шрапнеллю і вибухівкою”.

За словами радника так званого “глави Криму” Олега Крючкова, один дрон нібито був збитий над джанкойським технікумом, інші – нібито над житловими районами.

Окупанти повідомляють, що в Джанкої постраждали кілька об’єктів, є пошкодження електромереж і поранений чоловік.

При цьому Крючков запевняє, що залізниця та інфраструктура нібито не пошкоджені, і поїзди курсують за розкладом.

Раніше кримчани у пабліках писали про серію вибухів, які чули у Джанкої. Окупаційна влада підтвердила, що “був приліт безпілотників”.

Пізніше Головне управління розвідки МОУ повідомило, що вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети “Калібр НК” під час їхнього транспортування залізницею.


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