Суспільство

Окупанти втратили понад дві роти солдатів на Таврійському напрямку — Тарнавський

5 Липня 2023 15:46
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війна

Сили оборони України системно вибивають російських військових із позицій на Таврійському напрямку. За 4 липня втрати окупантів убитими й пораненими на цьому напрямку становлять більш ніж дві роти.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом минулої доби виконали 1541 вогневе завдання.

Українські військові знищили 25 одиниць військової техніки збройних сил рф. Зокрема, дві ББМ, три гармати Д-30, гармату 2А36 «Гіацинт-Б», зенітний ракетний комплекс 9К330 «Тор», РЛС «Зоопарк» і автомобільну техніку. Також знищено 9 складів боєприпасів російської армії.


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